https://static.news.ru/photo/db2baaec-41c5-11ea-96fa-fa163e074e61_660.jpg Абдулмумин Гаджиев Фото: Абдулмумин Гаджиев/facebook.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения в СМИ о коллективном обращении журналистов в связи с арестом журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. При этом он не знает, на чём основаны утверждения о получении показаний на сотрудника издания под пытками.

Также в администрации президента не имеют информации о деталях расследования, передаёт Meduza.

Мы не знаем, на чём основываются утверждения о том, что какие-то показания были получены под пытками. Мы не знаем, насколько они могут соответствовать действительности, — подчеркнул он.

Однако чиновник не сомневается, что соответствующая информация будет проверена Генеральной прокуратурой, так как в ведомство был направлен запрос от депутата Государственной думы Сергея Шаргунова.

Гаджиев работает в «Черновике» редактором отдела «Религия». Следователи уверены, что журналист перечислял деньги на счёт Абу Умара Саситлинского, которого считают вербовщиком и финансистом террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Гаджиева и ещё двух жителей Дагестана задержали по подозрению в финансировании терроризма в июне. Журналист свою вину не признаёт. В самом издании обвинение назвали абсурдным.

12 ноября Советский районный суд Махачкалы оставил под арестом Гаджиева до 13 января 2020 года. Руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщил, что журналист подал в Европейский суд по правам человека жалобу на необоснованный арест, длительное содержание под стражей и преследование в связи с журналистской деятельностью.

На судебном заседании один из подозреваемых Кемал Тамбиев заявил, что дал показания на Гаджиева под пытками. На суде он появился с синяком под глазом.