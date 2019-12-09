https://static.news.ru/photo/aa93034c-1a67-11ea-95dc-fa163e074e61_660.jpg Европейский суд по правам человека Фото: Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press

Европейский суд по правам человека (Страсбургский суд) рассмотрит дело редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Абдулмумин Гаджиев подал в Страсбургский суд жалобу на необоснованный арест, длительное содержание под стражей и преследование в связи с журналистской деятельностью, — цитирует «Интерфакс» Чикова.

Гаджиева и ещё двух жителей Дагестана задержали по подозрению в финансировании терроризма в июне. Журналист свою вину не признаёт.

Как писал NEWS.ru, 12 ноября Советский районный суд Махачкалы оставил под арестом Абдулмумина Гаджиева до 13 января 2020 года. Следователи уверены, что журналист перечислял деньги на счёт Абу Умара Саситлинского, которого считают вербовщиком и финансистом террористической организации ИГ (запрещена в РФ).