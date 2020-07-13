Песков рассказал о реализации в РФ повышенного налога для богатых

https://static.news.ru/photo/7d807ef2-c543-11ea-9142-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал петицию 83 миллионеров со всего мира о повышении налогов для богатых. По его словам, в России эта мера уже реализуется.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, как к этой идее относятся в Кремле, передаёт ТАСС.

В России уже [реализуется], — сказал он.

Накануне 83 богатейших человека из Соединённых Штатов, Германии, Великобритании, Дании, Нидерландов и других государств подписали открытое письмо, в котором попросили правительства своих стран ввести для них и других представителей элиты бессрочный повышенный налог, чтобы направить дополнительные средства на борьбу с последствиями коронавирусной инфекции.

Как утверждают авторы письма, экономический эффект от коронакризиса будет наблюдаться в течение десятилетий, а последствия пандемии приведут в будущем к бедности ещё полмиллиарда человек. Поэтому обычная благотворительность тут не поможет. Справедливым сбором и распределением средств должны заниматься правительства разных стран.

Среди подписавшихся — наследница Уолта Диснея, бизнесмен Джерри Гринфилд и один из создателей фильмов о мистере Бине Ричард Кертис.

Всего в мире насчитывается более 500 тысяч человек, относящихся к категории «сверхбогатых», с состоянием свыше $30 млн. И их число продолжает расти, даже несмотря на последствия коронакризиса. Например, состояние Джеффа Безоса, самого богатого человека в мире и основателя Amazon, в 2020 году увеличилось на $75 млрд — до рекордных $189 млрд. Он пожертвовал $100 млн на борьбу с COVID-19, но критики всё равно обратили внимание на то, что это менее 0,1% его предполагаемого состояния.

23 июня президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о введении «налога для богатых». Новое правило начнут применять уже с января 2021 года. По словам главы государства, такая мера позволит привлечь в бюджет порядка 60 млрд рублей. Эти деньги будут направляться только на лечение детей с редкими заболеваниями, писал NEWS.ru.