Песков прокомментировал слова Эрдогана о «горстке стран»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намерен прочитать высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «пятёрке» Совета Безопасности ООН на турецком языке. По его мнению, перевод слов президента мог быть выполнен неадекватно, сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул , что Россия была, есть и остаётся членом Совета Безопасности и сохраняет свою приверженность и верность Уставу ООН, «где всё написано».

Я не видел контекста, в котором сказана эта фраза, я её сам не читал, видел только в пересказе СМИ. Не знаю, насколько адекватно выполнен перевод. Я обладаю возможностью по-турецки её прочитать, обязательно посмотрю, — сказал он.

Ранее Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран», которые победили во Второй мировой войне. Свою идею о расширении прав членов ООН до прав пяти постоянных членов Совбеза организации он озвучил в парламенте Анголы.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратил внимание на то, что в эти страны входят два миллиарда человек и слова Эрдогана выглядят в этом контексте странно.