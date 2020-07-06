Песков не считает, что российское общество не доверяет судебной системе

https://static.news.ru/photo/7ac364dc-bf75-11ea-b231-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что у общества есть недоверие к судебной системе.

Я бы не делал вывод о недоверии общества судебной системе, не вижу никаких для этого оснований, — заявил Песков журналистам.

По его словам, российская система находится в процессе самосовершенствования и развития. Он напомнил, что постоянно улучшаются все институты общества и государства.

Ничто не должно стоять на месте, всё должно совершенствоваться, — подчеркнул Песков, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента не стал комментировать приговор, который вынесли псковской журналистке Светлане Прокопьевой. Женщину обвиняли в оправдании терроризма. Суд признал её виновной и назначил штраф в 500 тысяч рублей, государственный обвинитель требовал приговорить её к шести годам колонии.

Прокопьева в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» в ноябре 2018 года рассказывала о теракте в здании ФСБ в Архангельске, когда подросток совершил самоподрыв. По мнению журналистки, государство создало такие условия, что подросток не видел для себя другой возможности для выражения политического протеста. Тестовая версия передачи была опубликована Псковской лентой новостей. Позже по требованию Роскомнадзора и эфир, и статья были удалены, а оба СМИ оштрафованы.