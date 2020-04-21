Песков: Кремль разрабатывает меры поддержки с учётом настроений в Сети

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В Кремле внимательно следят за настроениями россиян в Интернете и учитывают их жалобы при подготовке мер поддержки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РРФ Дмитрий Песков.

Конечно, мы с большим вниманием относимся к тем сообщениям, где люди говорят о тех сложностях, которые они переживают и о причинах этих сложностей. По мере возможности это учитывается при составлении дальнейших планов по поддержке отдельных категорий граждан, — цитирует его ТАСС.

Официальный представите Кремля добавил, что не считает массовое появление всевозможных хештегов на различных ресурсах своеобразными митингами.

Ранее NEWS.ru писал, что в российских регионах начинает нарастать недовольство мерами, предлагаемыми государством в качестве противодействия пандемии коронавируса. В частности, во Владикавказе прошёл стихийный митинг, который постепенно перерос в онлайн-акции в разных городах страны с требованием решительных действий — вплоть до ввода режима ЧС. В Кремле акцию назвали незаконной, отметив, что она может иметь негативные последствия для здоровья граждан.

В России на сегодняшний день зафиксировано 52,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,8 тысячи человек, умерли — 456.

В мире насчитывается более 2,4 млн инфицированных. Скончались более 170 тысяч человек, выздоровели — свыше 654 тысяч.