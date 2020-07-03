Песков: идея объявления 1 июля праздничным днём не обсуждается

https://static.news.ru/photo/bcf66a2e-bd19-11ea-b07e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложение о том, чтобы сделать 1 июля праздничным нерабочим днём, в администрации президента не обсуждают. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Нет, такая инициатива в Кремле не обсуждается, — цитирует его ТАСС.

С предложением объявить 1 июля праздничным днём в честь голосования по поправкам в Конституцию РФ выступила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова. По её мнению, этот день запомнится всем россиянам надолго.

Голосование по внесению изменений в Основной закон первоначально было назначено на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса власти перенесли его на 1 июля. При этом фактически на выражение волеизъявления россиянам отвели целую неделю — с 25 июня по 1 июля.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, явка на голосование составила 67,97%. Изменения в Конституцию РФ поддержали 77,92% проголосовавших. Против высказались 21,27%.

О необходимости внесения поправок Путин заявил во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок.

Как писал NEWS.ru, в Кремле результаты голосования назвали триумфом. Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок. Он также отметил, что понимает и тех, кто высказался против них.