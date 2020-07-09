Песков: делать выводы о принадлежности Фургала к криминалу может только суд

https://static.news.ru/photo/5272df12-c1cd-11ea-afe5-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о принадлежности главы Хабаровского края к криминальным структурам может принять только суд. Выводы делать преждевременно. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, на суде должны быть доказаны предъявленные обвинения.

Решение о принадлежности того или иного гражданина, будь то Фургал или ещё кто-то, к миру криминала может принять только суд. Только суд, и предъявленные обвинения должны будут быть доказаны в суде, — подчеркнул Песков.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Его подозревают в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Позже появилась информация, что Фургала подозревают в организации убийств бизнесменов Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Последний вместе с Фургалом занимался предпринимательской деятельностью.

Главе Хабаровского края 50 лет. Он занял эту должность в 2018 году. С 1999 по 2005 год занимался бизнесом. С 2005 по 2007 год был депутатом регионального парламента Хабаровского края, а с 2007 по 2018 год депутатом Госдумы от партии ЛДПР.

Как ранее писал NEWS.ru, Фургал не будет исключён из партии. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он также рассказал журналистам, кто может быть заинтересован в аресте Фургала.

Политолог Марат Баширов считает уголовное дело в отношении политика «чисто криминальной историей». Эксперт не связывает его с «разборками» во властных структурах, но не исключает появления политических последствий, поскольку Фургалу предъявлены очень серьёзные обвинения.