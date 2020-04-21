Первая пациентка с коронавирусом умерла в Хакасии

https://static.news.ru/photo/ff346ff0-83e7-11ea-bc3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава республика Хакасия Валентин Коновалов рассказал о распространении коронавируса. По его словам, в регионе умер первый человек, заражённый коронавирусом.

Женщина 55 лет скончалась ночью, сообщил он в Instagram. У неё была тяжёлая хроническая патология, длительное время она лечилась от серьёзной болезни.

В целом по России на сегодняшний день зафиксировано 52,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,8 тысячи человек, умерли – 456.

В мире насчитывается более 2,4 млн инфицированных. Скончались более 170 тысяч человек, выздоровели – свыше 654 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сбербанке создали математическую модель развития пандемии коронавируса и пришли к выводу, что пик заражения коронавирусом в России будет достигнут в период с 5 по 10 мая.