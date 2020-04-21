Первая пациентка с коронавирусом умерла в Хакасии

Глава республика Хакасия Валентин Коновалов рассказал о распространении коронавируса. По его словам, в регионе умер первый человек, заражённый коронавирусом.
Женщина 55 лет скончалась ночью,
В целом по России на сегодняшний день зафиксировано 52,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,8 тысячи человек, умерли – 456.
В мире насчитывается более 2,4 млн инфицированных. Скончались более 170 тысяч человек, выздоровели – свыше 654 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что в Сбербанке создали математическую модель развития пандемии коронавируса и пришли к выводу, что пик заражения коронавирусом в России будет достигнут в период с 5 по 10 мая.
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