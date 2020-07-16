Лето — пора путешествий. Даже при закрытых границах люди летают на самолётах. Иногда приходится брать с собой домашнее животное. Кто-то хочет отдохнуть на море с собакой или уехать в другой город с котом. Тренд на путешествия с животным набирает обороты в социальных сетях, и всё больше гостиниц допускают размещение с питомцами. NEWS.ru узнал у ветеринаров, как правильно подготовить собаку или кота к авиапутешествию.

Прежде чем брать билет на самолёт для собаки, убедитесь, что ей можно летать. Противопоказано подниматься в воздух брахицефальным породам. Это бульдог (английский, французский, американский), мопс, пекинес, ши-тцу, боксёр, гриффон, бостон-терьер, бордоский дог, японский хин. Как сообщил в беседе с NEWS.ru руководитель ветеринарной клиники ветеринар Николай Логинов, у этих животных своеобразная конфигурация челюсти. Из-за перепада давления у них появляется удушье и возникает большая вероятность смерти. Помочь питомцу на борту некому — экипаж не обучен процедуре реанимации собак и кошек.

Из-за разницы в давлении у любого животного может начаться рвота. Если питомец в этот момент находится без присмотра хозяина, он может захлебнуться содержимым своего желудка. По этой причине Николай Логинов рекомендует не кормить животное примерно за 12 часов до авиапутешествия. При этом у него должен быть свободный доступ к воде. Воздух в самолёте сухой, и пить будет хотеться часто.

Также животные часто умирают в полёте из-за застоя крови в тканях. Чтобы не допустить этого, нужна правильная переноска, сообщает ветеринар.

svo.airport/facebook.com

Пусть клетка будет максимально свободной. Животное должно там стоять в полный рост и иметь возможность минимально передвигаться. Туда лучше положить знакомую животному подстилку, возможно, ещё игрушку, это снизит уровень стресса. Николай Логинов руководитель ветеринарной клиники, ветеринар руководитель ветеринарной клиники, ветеринар

Чтобы кошка или собака не прилетала в пункт назначения в глубоком шоке, профессор кафедры биологии и вирусологии, доктор биологических наук Елена Ярыгина рекомендует подготовить животное к пребыванию в переноске. За неделю до полёта можно помещать животное внутрь, гладить и кормить лакомством. Так у зверя появится представление, что клетка — безопасное и комфортное для него место.

У всех пород животных разная организация психики, утверждает эксперт. Если лабрадору не страшно почти ничего, то у чихуахуа может случиться нервный срыв из-за проезжающей мимо машины. Ранимым и впечатлительным животным Елена Ярыгина советует давать успокоительные препараты. Только назначать их должен ветеринарный врач, самостоятельный выбор может стоить здоровья и даже жизни вашему питомцу.

Перед тем как брать билет на вашего питомца, убедитесь, что ему сделаны все необходимые прививки и выдержан карантин. Также нужно позвонить и удостовериться в том, что на рейсе есть квоты для домашних животных. По правилам большинства авиакомпаний в багажном отделении и салоне может находиться определённое число зверей.

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании «Аэрофлот», если человек летит с животным, то нужно прибыть на рейс за два-три часа. Перед вылетом необходимо пройти осмотр у ветеринара и проверку документов на животного.

За последние полгода произошло несколько громких случаев, когда животных травмировали во время перевозки на самолёте. В конце июня пассажирка пожаловалась в полицию, что её собака породы сиба-ину получила травмы. Животное перевозили в багажном отсеке воздушного судна. Когда хозяйка получила клетку, она была вся в крови, как и морда собаки. Вскоре после этого стало известно ещё об одном случае. Жительница Петропавловска-Камчатского перевозила таксу в Москву, и собака получила серьёзную травму глаза. По словам хозяйки, питомец летает с ней два раза в год и ничего подобного ранее не происходило.