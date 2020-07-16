Лето — пора путешествий. Даже при закрытых границах люди летают на самолётах. Иногда приходится брать с собой домашнее животное. Кто-то хочет отдохнуть на море с собакой или уехать в другой город с котом. Тренд на путешествия с животным набирает обороты в социальных сетях, и всё больше гостиниц допускают размещение с питомцами. NEWS.ru узнал у ветеринаров, как правильно подготовить собаку или кота к авиапутешествию.
Прежде чем брать билет на самолёт для собаки, убедитесь, что ей можно летать. Противопоказано подниматься в воздух брахицефальным породам. Это бульдог (английский, французский, американский), мопс, пекинес, ши-тцу, боксёр, гриффон, бостон-терьер, бордоский дог, японский хин. Как сообщил в беседе с NEWS.ru руководитель ветеринарной клиники ветеринар Николай Логинов, у этих животных своеобразная конфигурация челюсти. Из-за перепада давления у них появляется удушье и возникает большая вероятность смерти. Помочь питомцу на борту некому — экипаж не обучен процедуре реанимации собак и кошек.
Из-за разницы в давлении у любого животного может начаться рвота. Если питомец в этот момент находится без присмотра хозяина, он может захлебнуться содержимым своего желудка. По этой причине Николай Логинов рекомендует не кормить животное примерно за 12 часов до авиапутешествия. При этом у него должен быть свободный доступ к воде. Воздух в самолёте сухой, и пить будет хотеться часто.
Также животные часто умирают в полёте из-за застоя крови в тканях. Чтобы не допустить этого, нужна правильная переноска, сообщает ветеринар.
Пусть клетка будет максимально свободной. Животное должно там стоять в полный рост и иметь возможность минимально передвигаться. Туда лучше положить знакомую животному подстилку, возможно, ещё игрушку, это снизит уровень стресса.
Чтобы кошка или собака не прилетала в пункт назначения в глубоком шоке, профессор кафедры биологии и вирусологии, доктор биологических наук Елена Ярыгина рекомендует подготовить животное к пребыванию в переноске. За неделю до полёта можно помещать животное внутрь, гладить и кормить лакомством. Так у зверя появится представление, что клетка — безопасное и комфортное для него место.
У всех пород животных разная организация психики, утверждает эксперт. Если лабрадору не страшно почти ничего, то у чихуахуа может случиться нервный срыв из-за проезжающей мимо машины. Ранимым и впечатлительным животным Елена Ярыгина советует давать успокоительные препараты. Только назначать их должен ветеринарный врач, самостоятельный выбор может стоить здоровья и даже жизни вашему питомцу.
Перед тем как брать билет на вашего питомца, убедитесь, что ему сделаны все необходимые прививки и выдержан карантин. Также нужно позвонить и удостовериться в том, что на рейсе есть квоты для домашних животных. По правилам большинства авиакомпаний в багажном отделении и салоне может находиться определённое число зверей.
Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании «Аэрофлот», если человек летит с животным, то нужно прибыть на рейс за два-три часа. Перед вылетом необходимо пройти осмотр у ветеринара и проверку документов на животного.
За последние полгода произошло несколько громких случаев, когда животных травмировали во время перевозки на самолёте. В конце июня пассажирка пожаловалась в полицию, что её собака породы сиба-ину получила травмы. Животное перевозили в багажном отсеке воздушного судна. Когда хозяйка получила клетку, она была вся в крови, как и морда собаки. Вскоре после этого стало известно ещё об одном случае. Жительница Петропавловска-Камчатского перевозила таксу в Москву, и собака получила серьёзную травму глаза. По словам хозяйки, питомец летает с ней два раза в год и ничего подобного ранее не происходило.
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