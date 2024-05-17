Переехавший в Иваново американец назвал удивительную черту россиян Американец Кинг назвал удивительной чертой россиян тягу к знаниям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американец Рэнди Кинг, который несколько лет назад переехал в Иваново, рассказал, что его очень удивила такая черта россиян, как тяга к знаниям. В новом выпуске шоу «Мы и они» с телеведущей Марией Шаховой на YouTube иностранец отметил, что ему долго пришлось привыкать к этой особенности.

Они постоянно учатся. К этому мне пришлось привыкать. <...> Если они чего-то не знают, они узнают! Найдут и выяснят, что им нужно, — отметил Кинг.

Американец также признался, что гостеприимство и глубина души россиян до сих пор доводят его до слез. В «городе невест» Кинг работает аниматором и актером пантомимы. Здесь он открыл небольшой бизнес и женился на россиянке.

Ранее пользователи Reddit со всего мира рассказали, как они за считанные секунды узнают американцев в любой стране, например, по их дружескому приветствию на английском. А один из участников обсуждения отметил, что люди в США обычно улыбаются прохожим, когда смотрят им в глаза, хотя так не принято, к примеру, в Германии.

Еще один пользователь добавил, что в США очень легко заводить разговор с незнакомыми людьми в таких местах, как бары. Он отметил, что в таких случаях американцы всегда отвечают взаимностью и проявляют интерес. Другие высказали мнение, что отличительной чертой американцев является то, что они оставляют чаевые, хотя во многих других странах этого нет.