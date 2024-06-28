Переехавшая на Украину певица не оплатила долги в России Уехавшая на Украину певица Максакова не оплатила долги в России

Фото: Стрингер/РИА Новости

Мария Максакова

Уехавшая на Украину певица Мария Максакова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) не выплатила задолженности в России на сумму более 60 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Всего у артистки два невыплаченных долга.

Первый долг Максаковой составил 29,8 тысяч рублей, к этой сумме начислены дополнительные 4233 рубля за просрочку. Второй долг — 25 тысяч рублей, взыскание имущественного характера в пользу физических или юридических лиц, который тоже остался невыплаченным, после чего было начислено еще две тысячи рублей.

Минюст признал оперную певицу иностранным агентом в мае 2023 года. По данным ведомства, она «призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению государственной власти в Российской Федерации, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами».

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд проверит законность штрафа в 30 тысяч рублей, назначенного певице Максаковой в ноябре 2023 года за отсутствие маркировки иностранного агента в ее постах в социальных сетях. Дата судебного заседания не назначена.