Перечислены главные особенности российского истребителя Су-27 Эксперт Дандыкин заявил, что российский Су-27 обладает большим радиусом действия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Истребители Су-27

Истребитель Су-27 (по классификации НАТО — Flanker, «удар во фланг»), находящийся на вооружении Воздушно-космических сил России, обладает большим радиусом действия, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, боевая машина также имеет мощное вооружение, а именно ракеты «воздух — воздух» и «воздух — земля».

У него (Су-27. — NEWS.ru) достаточно большой радиус действия, приличная скорость, где-то за два Маха, хорошее вооружение: ракеты «воздух — воздух» и «воздух — земля», — сказал Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что Су-27 — это тяжелый истребитель четвертого поколения, который создавался еще в советское время. Он также отметил, что на его основе разработаны многие другие самолеты.

Ранее истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата самолета радиообнаружения и наведения Военно-воздушных сил Франции, а также двух французских истребителей. Инцидент произошел в небе над Черным морем. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, три воздушные цели летели в направлении России. При приближении к российской границе иностранные военные самолеты развернулись и покинули воздушное пространство над Черным морем.