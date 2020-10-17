Пенсионерку поздравили с Днём Победы деньгами из «Банка приколов»

https://static.news.ru/photo/b281766c-1122-11eb-96a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Накануне 9 Мая почтальон принесла 90-летней пенсионерке из деревни Верховье в Ленинградской области выплату к празднику в размере 50 тысяч рублей. Женщина поняла, что деньги ненастоящие, только через пять месяцев и обратилась в полицию.

Как рассказала старушка, сумму она получила под роспись и она сразу же отдала деньги на хранение своей дочери из посёлка Подборовье.

Деньги у дочери лежали до недавнего времени, но потом она внезапно обнаружила, что 30 тысяч из общей суммы ненастоящие и на них стоит надпись «билеты «Банка приколов».

После этого мать и дочь решили обратиться к правоохранителям, которые возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба», сообщил портал 47news.

Это не первый случай, когда стариков обманывают с помощью таких купюр. В декабре в Москве 80-летний пенсионер продал жителю Московской области коллекцию драгоценных и полудрагоценных камней в обмен на $2 млн из «Банка приколов». Злоумышленники заранее продумали схему противоправного деяния и распределили роли. Они арендовали офисное помещение, для того чтобы ввести заявителя в заблуждение и создать видимость работы финансовой организации.

Как писал NEWS.ru, ранее начальница почтового отделения Большеуковского района Омской области решила подарить своей родственнице чужую дорогостоящую посылку.