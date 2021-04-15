«Пенсий не будет?»: эксперт рассказал о судьбе страховых выплат в России

https://static.news.ru/photo/8aa583e4-9deb-11eb-9afe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В скором времени размер страховой пенсии большинства россиян не будет отвечать их запросам, поэтому для обеспечения достойной старости гражданам придётся самостоятельно создавать долгосрочные накопления. Такое мнение высказал директор по развитию негосударственного пенсионного фонда Дмитрий Ключник.

Совсем без страховой пенсии мы не останемся, но она не компенсирует утраченный заработок после прекращения работы. Это связано с тем, что сейчас уменьшается количество работающих. Это и из-за демографии, и из-за того, что часть людей трудятся как самозанятые, как индивидуальные предприниматели, которые не отчисляют деньги в ПФР. — заявил Ключник в эфире «Радио 1».

По его словам, через несколько лет соотношение работающих и пенсионеров будет один к одному или даже меньше, в настоящее время это соотношение — два работающих на одного пенсионера. В этой ситуации, по мнению Ключника, россиянам остаётся только самим копить на пенсию.

Открывать пенсионные планы и самостоятельно копить. Создавать любые долгосрочные накопления — и в негосударственных пенсионных фондах, и — самозанятым — в ПФР. Самостоятельно создавать себе подушку безопасности на тот период, когда человек перестанет работать, — заключил эксперт.

Ранее эксперты НИУ ВШЭ заявили, что рост самозанятости вкупе с низкими доходами и изменением структуры населения может привести к увеличению числа граждан, которые не будут получать страховую пенсию по старости.

Как сообщал NEWS.ru, в России выявили три негосударственных пенсионных фонда (НПФ) с «потенциальной невозможностью выполнить финансовые обязательства». Самый крупный дефицит по результатам прошлого года в размере 12,5% от обязательств (47,9 млн рублей) оказался у АПК-фонда. У «Телеком-союза» дефицит в 10,7% от обязательств. На третьем месте «Аквилон» — нехватка 0,8% от нынешнего капитала (16,3–16,6 млн рублей).