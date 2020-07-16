Пел шансон и устроил спектакль: СМИ рассказали, как Фургал вёл себя в суде

Сергей Фургал на судебном заседании в Мосгорсуде сумел пообщаться с сыном, спеть любимую песню и даже разыграть небольшой спектакль. Заседание проходило в закрытом режиме, экс-губернатор участвовал в нём по видеосвязи.
Публичным было только вынесение решения судом, который оставил Фургала под стражей до 9 сентября. Бывший губернатор не выказал при этом ни малейших признаков волнения,
После этого арестант пустился в размышления, сравнив себя с обезьянкой в клетке, на которую все смотрят. А пройдёт, мол, время, и интерес пропадёт. Когда по видеосвязи возникла картинка зала суда, Фургал повидался с сыном и затянул какую-то песню, чтобы скрасить ожидание.
Такое поведение чиновника вызвало большое оживление в зале суда, народ принялся гадать, какую именно песню поёт экс-губернатор, так как из-за вокальных данных исполнителя, пишет издание, не удалось расслышать слова и мотив. В итоге публика пришла к выводу, что это был шансон, и с большим сомнением отреагировала на браваду бывшего ВИП-чиновника.
В целом, Фургал выступал эмоционально, не стеснялся в выражениях, что явилось, видимо, следствием полного отсутствия контактов с внешним миром. Это подтвердила и адвокат Фургала Марина Горбачёва, сказавшая, что её подзащитный «был лишён всяких связей с внешним миром».
Другой адвокат Фургала Борис Кожемякин заявил, что его подзащитный «готов к сотрудничеству со следствием», так как больше других заинтересован в «установлении истины».
Ранее NEWS.ru сообщал, что ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал о содержаниив СИЗО губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Политик рассказал правозащитникам, что стал много читать.
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