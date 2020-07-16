Пел шансон и устроил спектакль: СМИ рассказали, как Фургал вёл себя в суде

https://static.news.ru/photo/db1dd8c8-c7cf-11ea-82dc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: sledcom.ru/youtube.com/Global Look Press

Сергей Фургал на судебном заседании в Мосгорсуде сумел пообщаться с сыном, спеть любимую песню и даже разыграть небольшой спектакль. Заседание проходило в закрытом режиме, экс-губернатор участвовал в нём по видеосвязи.

Публичным было только вынесение решения судом, который оставил Фургала под стражей до 9 сентября. Бывший губернатор не выказал при этом ни малейших признаков волнения, сообщает портал DVHAB.ru. А после нескольких минут ожидания даже разыграл небольшое представление, попросив сотрудника СИЗО переставить видеокамеру в другой угол помещения, якобы для того, чтобы персону бывшего главы региона «не разглядывали с одного и того же ракурса».

После этого арестант пустился в размышления, сравнив себя с обезьянкой в клетке, на которую все смотрят. А пройдёт, мол, время, и интерес пропадёт. Когда по видеосвязи возникла картинка зала суда, Фургал повидался с сыном и затянул какую-то песню, чтобы скрасить ожидание.

Такое поведение чиновника вызвало большое оживление в зале суда, народ принялся гадать, какую именно песню поёт экс-губернатор, так как из-за вокальных данных исполнителя, пишет издание, не удалось расслышать слова и мотив. В итоге публика пришла к выводу, что это был шансон, и с большим сомнением отреагировала на браваду бывшего ВИП-чиновника.

В целом, Фургал выступал эмоционально, не стеснялся в выражениях, что явилось, видимо, следствием полного отсутствия контактов с внешним миром. Это подтвердила и адвокат Фургала Марина Горбачёва, сказавшая, что её подзащитный «был лишён всяких связей с внешним миром».

Другой адвокат Фургала Борис Кожемякин заявил, что его подзащитный «готов к сотрудничеству со следствием», так как больше других заинтересован в «установлении истины».

Ранее NEWS.ru сообщал, что ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал о содержаниив СИЗО губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Политик рассказал правозащитникам, что стал много читать.