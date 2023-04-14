Педиатр объяснила, почему детей нельзя кормить куличами из магазина Педиатр Одинаева призвала не угощать детей магазинными куличами из-за их состава

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Куличи, яйца и творожную пасху чаще всего готовят с большим количеством сливочного масла, сахара, патоки, меда, а данные ингредиенты слишком вредны для ЖКТ детей до шести лет, рассказала NEWS.ru главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева. Медик также призвала не угощать детей пасхальными изделиями, купленными в магазине, так как они могут вызвать опасную аллергию. По ее словам, их лучше готовить дома.

При избыточном потреблении организм малыша может ответить тошнотой, рвотой, расстройством стула. А украшения пасхальных куличей в виде обсыпки могут вызвать аллергию. Добавим к этому возможное неправильное хранение творожных блюд и яиц, которые могут стать питательной средой для кишечных бактерий. Пасхальные блюда лучше готовить дома из качественных и натуральных продуктов, без искусственных красителей и консервантов, — сказала Одинаева.

Врач добавила, что на Пасху куличи и десерты с творогом нужно давать детям только после основного приема пищи. Педиатр отметила, что детям до шести лет нужно готовить привычные блюда отдельно, не заменяя их праздничными салатами, мясными и рыбными блюдами.

После шести лет можно в ограниченном количестве давать и те, что приготовлены на праздник, но с обязательным соблюдением режима питания и объема порций, учитывая калорийность и доброкачественность блюд, — рассказала Одинаева.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала NEWS.ru, что на завтрак на Пасху не стоит объедаться большим количеством яиц, достаточно съесть всего одно-два без вреда для здоровья. По ее словам, особенно не стоит переедать людям, соблюдавшим пост до праздника, так как после ограничений организму нужно заново привыкнуть к нормальному количеству пищи.