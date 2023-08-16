Педиатр назвала причину «молодых» инфарктов и инсультов Педиатр Сайфулина назвала «молодые» инфаркты последствиями детского ожирения

Фото: shutterstock.com

Проблемы с пищевым поведением у ребенка могут стать причиной серьезных заболеваний и психологических трудностей во взрослом возрасте, рассказала в беседе с РИАМО врач-педиатр высшей категории Марьям Сайфулина. Она назвала чрезвычайно важным вовремя распознать расстройства пищевого поведения у детей и грамотно бороться с детским ожирением.

Важно понимать: лишний вес, а тем более ожирение — это совсем не только эстетический дискомфорт. Сахарный диабет второго типа в сочетании с артериальной гипертонией, которая также часто возникает на фоне избыточной массы тела, может привести к ранним, до 40 и даже до 30 лет, инфарктам и инсультам, — подчеркнула специалист.

Кроме того, дети с лишним весом гораздо чаще своих стройных сверстников сталкиваются с нарушениями работы ЖКТ и опорно-двигательного аппарата, задержкой или ускоренным половым развитием и проблемами с кожей.

Как подчеркнула педиатр, в России избыточный вес диагностирован у пятой части всех детей, а ожирение — почти у 6%. По ее словам, до 98% всех видов ожирения являются следствием недостаточной физической активности и неправильного питания — употребления высококалорийной пищи, богатой жирами и углеводами, а также фастфуда, в сочетании с генетической предрасположенностью. В связи с этим врач посоветовала взрослым, столкнувшимся с проблемой лишнего веса у себя, тщательно следить за рационом детей, а также не давать им 24 часа в сутки просиживать за компьютером.

Ранее Сайфулина рассказала, что лишний вес у детей и подростков вызывает насмешки и буллинг со стороны сверстников, приводя к таким психологическим расстройствам, как стресс и депрессии. По ее словам, в стремлении похудеть дети зачастую начинают увлекаться различными диетами, однако это опасно для их здоровья.