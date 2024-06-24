Названы опасные последствия детской интернет-зависимости Педиатр Малых заявил, что цифровая зависимость у детей влияет на их здоровье

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Цифровой контент, потребляемый детьми в большом количестве, может приводить к целому ряду побочных эффектов, сообщил NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. По его словам, если ребенок предпочитает соцсети прогулкам с друзьями во дворе, это может повлиять на успеваемость, снизить его память и в целом ухудшить состояние его здоровья.

Зависимость от интернета и смартфонов способна ухудшать показатели в учебе, снижать память и негативно влиять на общее состояние здоровья. Зачастую вместо футбольчика во дворе, как это было в нашем детстве, ребенок выбирает соцсети, — отметил Малых.

Он добавил, что если эта тенденция будет продолжаться, то в ближайшее десятилетие в международной классификации болезней появится новое заболевание — цифровая зависимость, наравне, например, с алкогольной и никотиновой.

Ранее клинический психолог Юлия Харитонова назвала признаки цифровой зависимости. В частности, она заявила, что стоит начать беспокоиться, если человек часами бездумно листает видео в интернете. Психолог отметила, что еще одним признаком зависимости является желание постоянно отслеживать лайки и другие реакции на свои публикации. Уклонение от ответственности, пренебрежение отношениями, работой и финансами также может означать интернет-зависимость.