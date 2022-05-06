Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных людей молиться, чтобы не произошло новой глобальной войны. Он также назвал нынешний период истории тяжёлым, опасным и судьбоносным для России. При этом предстоятель Русской православной церкви признал, что ООН, на которую возлагали надежды люди во всём мире, свою миссию предотвращения войн не выполняет.

Сколько же можно убивать друг друга, сколько же можно страдать, сколько же можно разрушать? <...> И такая была надежда всего рода человеческого, и организацию создали - Организацию Объединенных Наций, чтобы предотвратить возможные войны, но ничего не получилось в конечном итоге. Слава Богу, что глобальной войны до сих пор не было, и будем молиться, чтобы её не было и дальше, но сколько же людей погибло в локальных конфликтах! - сказал патриарх.