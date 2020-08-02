Патриарх Кирилл попросил не верить данным о его богатстве

https://static.news.ru/photo/01e21d7e-d4b5-11ea-a452-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме пророка Илии в Москве заявил, что в информации о его богатстве нет «даже капли правды». Он призвал людей не верить этой информации.

По его словам, «искушению» поверить в богатство деятелей церкви подвергаются не только миряне. Так, один архиерей однажды попросил главу РПЦ помочь личными деньгами, так как его состояние составляет $6 млрд.

Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил, — передаёт «Интерфакс».

Он сказал, что такие сведения распространяются, чтобы представители церкви «стали говорить Божию правду». Патриарх уверен, что критика в адрес РПЦ прекратится, как только её служители начнут говорить вещи, приятные «сильным мира сего».

Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что там даже капли правды обычно не бывает, но всё это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и доверять. <...> тот факт, что Церковь сегодня на руках не носят, <...> и есть свидетельство того, что Церковь, как всегда тихим голосом, но подкрепляемая силой Божественной, стремится и сегодня обращать к людям слово, исполненное Божественной правды — подчеркнул он.

Патриарх Кирилл выразил надежду на то, что так будет «до скончания века».

В феврале 2020 года журналисты «Открытых медиа» нашли на фотографиях патриарха Кирилла несколько элитных часов. Так, в 2018 году на встречу в Совете федерации он пришёл в часах Ulysse Nardin Dual Time за $16100.

В 2012 году в Сети опубликовали фотографию, на которой Кирилл сидит в часах Breguet, которые стоят больше $30 тысяч. При этом на сайте патриархии был опубликован снимок, на котором часы заретушированы. В РПЦ сначала отрицали ретушь, а потом извинились за случившееся, сообщал BBC.

Ранее NEWS.ru писал, что строительство главного храма Вооружённых сил обошлось в 6 млрд рублей. Изначально было заявлено, что он возводится на народные пожертвования. В начале 2020 года выяснилось, что половину средств выделили бюджеты Москвы и Московской области. Оставшиеся 3 млрд составили, по официальным заявлениям, деньги частных лиц. Однако в списке из 64 тысяч жертвователей оказались сотни бюджетных организаций со всей страны.