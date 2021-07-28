Пассажир «заминировал» вокзал, чтобы не возвращаться к жене и детям

Жителя Амурской области задержали в Хабаровске после сообщения о минировании железнодорожного вокзала. По его словам, на этот поступок он решился из нежелания возвращаться в многодетную семью. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по ДФО.

В ведомстве рассказали, что после звонка в дежурную часть о якобы заложенной на вокзале бомбе была объявлена немедленная эвакуация. В ходе обследования здания вокзала, перронов и прилегающих территорий взрывное устройство не обнаружили.

«Заминировавшего» вокзал 35-летнего мужчину нашли в течение нескольких часов. На допросе он пояснил , что позвонил в полицию, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об угрозе взрыва он сообщил, чтобы не возвращаться домой, где его ждут супруга и шестеро детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске задержали вылет пассажирского самолёта в Москву из-за сообщения о якобы заложенной на борту бомбе. «Заминировал» воздушное судно демобилизовавшийся солдат-срочник. После задержания он заявил, что пошутил.