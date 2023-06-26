Пассажир в Пулково заявил о бомбе в багаже, чтобы быстрее сесть на рейс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Пулково задержали 28-летнего пассажира, который заявил, что у него при себе чемодан с оружием и бомбой, передает Telegram-канал SHOT. Мужчина утомился в очереди на регистрацию и обратился к службе безопасности аэропорта с требованием провести его на рейс до Казани как VIP-персону, иначе он применит оружейные запасы из своего багажа.

Пассажира тут же задержали, досмотрели его багаж и не нашли в нем ничего подозрительного. Мужчину доставили в отделение полиции для объяснений.

Ранее в Санкт-Петербурге Московский районный суд признал виновным местного жителя, работающего геологом, по факту применения насилия в отношении представителя власти. Подсудимый в нетрезвом виде оказался в отделении полиции при аэропорте Пулково в начале апреля. Причиной стало курение в неположенном месте. В отделении задержанный начал вести себя агрессивно и попытался ударить одного из правоохранителей ногой в живот. Позже пьяный геолог отказался проходить алкогольное освидетельствование и ударил того же сотрудника полиции кулаком в голову. Дебошир выплатит 100 тысяч рублей за то, что ударил полицейского.