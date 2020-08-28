Пашаев опроверг прекращение дела, по которому он проходит свидетелем

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев опроверг прекращение уголовного дела о мошенничестве, по которому он проходит свидетелем. Об этом юрист сказал на выходе из ОМВД «Арбат», где проходила его очная ставка с потерпевшим.

Накануне источник ТАСС в правоохранительных органах заявил , что дело, в котором Пашаев является свидетелем, было прекращено в связи с компенсацией ущерба потерпевшему Анзору Псунокову.

Дело о мошенничестве было начато ещё в 2017 году. Некий бизнесмен Анзор Псуноков утверждает, что Пашаев ранее представлял интересы его семьи. По его словам, адвокат убедил бизнесмена передать ему в долг 2,5 млн рублей на сделку с недвижимостью, а затем якобы просто присвоил их себе.

По словам юриста, 25 августа в ОМВД «Арбат» уже был допрошен свидетель со стороны предпринимателя. Сам Пашаев уверяет, что в этот момент находился совсем в другом месте. Юрист добавил, что ещё три года назад просил следователя разыскать четырёх свидетелей, которые якобы видели, как он получал деньги от Псунокова. Он также отметил, что по этому делу он будет проходить тест на полиграфе, писал NEWS.ru.

Адвокат заявил, что никому ничего не должен, более того, у него на руках есть документы, подтверждающие, что по той сделке ему должны $750 тыс. Пашаев не исключает, что все эти обвинения могут быть связаны с тем, что он защищает Ефремова.