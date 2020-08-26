Адвокат Ефремова рассказал, по какому делу пройдёт тест на полиграфе

https://static.news.ru/photo/0cc4f898-e7f6-11ea-a80d-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев уточнил, по какому делу будет проходить тест на полиграфе. Это дело о мошенничестве, начатое ещё в 2017 году, по которому юрист проходит как свидетель.

История состоит в том, что некий бизнесмен Анзор Псуноков утверждает, что передал Пашаеву полтора миллиона рублей и не получил их обратно. Пашаев считает, что заявление стало следствием того, что жену Псунокова привлекли по заявлению адвоката по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости.

По словам юриста, 25 августа в ОМВД «Арбат» уже был допрошен свидетель со стороны предпринимателя. Сам Пашаев уверяет, что в этот момент находился совсем в другом месте. Юрист добавил, что ещё три года назад просил следователя разыскать четырёх свидетелей, которые якобы видели, как он получал деньги от Псунокова.

Сегодня весь день до позднего вечера проводили очную ставку между свидетелем и Псуноковым. Завтра и я, и Псуноков пройдём полиграф, — добавил адвокат Ефремова.

При этом Пашаев не исключает, что все эти обвинения могут быть связаны с тем, что он защищает Ефремова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель потерпевшей стороны по делу артиста о смертельном ДТП в центре Москвы заявил, что на Пашаева написано восемь заявлений о преступлении, однако это никак не связано с делом Ефремова.