Паша Техник остался без куртки за 500 тысяч рублей после избиения Рэпера Пашу Техника избили и ограбили

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Паша Техник

Рэпера Пашу Техника избили и ограбили. У артиста забрали куртку за 500 тысяч рублей, сообщила в своем Telegram-канале его бывшая жена Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук). По ее словам, также у Техника пропал телефон и ключи от квартиры.

Это уже переходит все берега. Куртка редкая, будет сложно продать… Ну и будем обращаться в полицию, по камерам, конечно, отследим, — написала Карицкая.

По ее словам, рэпера привели домой парень с девушкой. Куртки на артисте не было, также он остался без телефона и ключей от квартиры. Спутники исполнителя заявили, что не знают, где остались вещи техника. Где произошло нападение не уточняется.

Ранее блогер Владислав Поздняков опубликовал в своем Telegram-канале видеозаписи, сделанные треш-блогером, который называет себя Packol. На них крупного телосложения молодой мужчина вместе с приятелями избивает людей, принимает наркотики и требует у аптекаря продать ему рецептурные препараты. Также утверждается, что он продавал фальшивые удостоверения государственных служащих, в том числе сотрудников администрации президента России. Поздняков считает блогера «спортиком» — так называют людей, которых наркоторговцы нанимают для наказания провинившихся курьеров.