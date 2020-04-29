Партнёры Совета Европы рассказали о проблемах «со свободой СМИ» в РФ

https://static.news.ru/photo/aada8c2c-8a1e-11ea-a5bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На протяжении 2019 года в России наблюдался целый ряд тревожных явлений, которые подрывали свободу СМИ в стране. Об этом говорится в докладе партнёров Платформы Совета Европы по вопросам содействия журналистике и безопасности журналистов.

Отмечается, что в 2019 году в РФ несколько блогеров и журналистов подвергались не только притеснениям, но и откровенному запугиванию посредством судебного воздействия, угроз или даже физического насилия.

К числу других сдерживающих эффектов для свободы средств массовой информации относятся попытки ограничить доступ к информации — как в сети, так и вне её, а также введение ряда ограничительных законов, — приводит сообщение партнёров Совета Европы «Интерфакс».

Также в докладе указано, что одним из тревожащих факторов относительно свободы СМИ в России стал пакет законов о «фейковых новостях» и распространении недостоверной информации, имеющей общественное значение, который был подписан президентом страны Владимиром Путиным в марте 2019 года.

Как ранее писал NEWS.ru, телеведущий Владимир Познер сделал неожиданное заявление. Он предложил ограничить свободу слова для COVID-19-диссидентов и тех, кто критикует меры, предпринимаемые властями для борьбы с новым заболеванием.

Поклонники журналиста пришли в негодование. Они не понимают, как Познер, всегда отстаивающий либеральные ценности, вдруг переметнулся на другую сторону.