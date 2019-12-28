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Член Парфюмерного клуба России Жанна Гладкова посоветовала покупателям внимательно рассматривать духи и туалетную воду ещё в магазине. Чтобы не приобрести контрафакт, она рекомендует обратить внимание на качество картонной упаковки, флакон и пульверизационную трубочку.

Картон коробочки должен быть твёрдый, держать форму. Целлофан должен быть тонкий, плотно прилегать к коробочке, чем тоньше целлофан, тем дороже машина, которой целлофанируют, тем выше качество, — рассказала радиостанции «Говорит Москва» Гладкова.

Также она советует обратить внимание на круглую брендовую наклейку: если она идёт по широкому шву — это подделка. Кроме того, контрафакт выдают незашлифованные швы на флакончике и пузырьки в его дне. Пульверизационная трубочка, по которой идёт жидкость, в брендовой парфюмерии не видна, потому что делается из полимера высокого давления, если же она белая и толстая — это подделка.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор при выборе парфюмерии и косметики рекомендует обратить внимание на информацию на упаковке, которая должна содержать сведения о назначении продукции (если это не следует из наименования), входящих в состав ингредиентах, об ограничениях (противопоказаниях) для применения, способах и условиях применения, условиях хранения, о номинальном количестве (объём или масса) продукции в потребительской таре, дате изготовления (месяц, год) и сроке годности (месяцев, лет), цвет и/или тон (для декоративной косметики и окрашивающих средств). Ведомство также не советует покупать продукцию у уличных торговцев.