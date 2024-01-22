Парфюмер дала советы, как не ошибиться с выбором духов Парфюмер Федорова: тестировать духи нужно в разную погоду и гормональный фон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правильно подобранные духи отражают индивидуальность, и тестировать различные запахи необходимо в разную погоду, настроение и гормональный фон, рассказала в беседе с «360» парфюмер Елизавета Федорова. Она подчеркнула, что аромат на коже всегда раскрывается по-разному.

Если ориентироваться на сезонность, стоит отложить тяжелые, согревающие ароматы на зимний период. Туалетные воды с цветочно-фруктовыми нотами или акватика больше всего подойдут на жаркое, знойное лето, — пояснила эксперт.

Также, по ее словам, аромат лучше привязывать к типу внешности. Так, девушкам с «зимним» типом больше подойдут пряные ноты, обладательницам цветотипа «весна» стоит обратить внимание на цветочные акценты, «летние» девушки гармонируют с цветочно-фруктовыми и акватическими запахами, а представительниц «осеннего» типажа выгодно подчеркнут восточные и «сладкие» группы ароматов.

Парфюмер напомнила, что женщина сегодня — это и мама, и бизнесвумен, и жена. И каждому образу соответствуют определенные аксессуары, в том числе и аромат. Поэтому лучше, если в домашней коллекции будут духи разных брендов, которые подчеркнут уникальный стиль и индивидуальность.

Для гармоничного восприятия себя важно, чтобы было соответствие внешнего внутреннему. Неправильно подобранный аромат будет создавать диссонанс, — резюмировала специалист.

Между тем, 18% участников социологического исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», признались, что их нервирует, когда коллеги злоупотребляют парфюмерией. Всего в опросе приняли участие свыше 3,5 тысячи человек старше 18 лет.