Паразитолог рассказал, в каких частях тела могут жить глисты Паразитолог Морозов заявил, что глисты могут жить в любой части тела

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Паразиты могут выжить в любой части тела, рассказал в подкасте NEWS.ru «Надо разобраться» профессор института паразитологии Сеченовского Университета Евгений Морозов. По его словам, переносить глистов могут даже комары, и при попадании в организм человека гельминты проходят длинный путь до того, как окажутся в комфортном месте для существования.

Везде у человека живут гельминты. Широкий лентец у нас предпочитает кишечник. Дирофилярия — это подкожный паразит, он может жить в любых полостях, в легких, например. Даже в мошонке мы находили дирофилярию у маленького трехлетнего ребенка, которого укусил комар. Дирофилярия, прежде чем попасть в свое окончательное место обитания, проходит достаточно сложный жизненный цикл, и он оказывается не там, куда зашел, — отметил эксперт.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, как не заразиться червями через рыбу. Она рассказала, что сырая, вяленая и соленая рыба может быть заражена глистами, которые вызывают описторхоз. Она добавила, что вычислить заражение можно по обострению дерматита, однако этого симптома может и не быть.