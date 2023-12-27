Пальто из «Слова пацана» решил сделать фанатам новогодний подарок Актер Кемстач из сериала «Слово пацана» решил записать трек «Как быть»

Фото: Пресс-служба Wink

Леон Кемстач

Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач решил записать полную версию песни «Как быть», сообщает Telegram-канал Super.ru. По его данным, для реализации идеи актер объединился с композитором Игорем Крутым.

Интерес публики к этому треку появился после того, как Андрей Пальто, которого сыграл Кемстач, исполнил эту песню в пятом эпизоде сериала. Фанатам настолько понравилось исполнение актера, что они попросили его отдельно выпустить всю композицию. По информации Super.ru, Кемстач прислушался к поклонникам и решил сделать им подарок. Канал пишет, что релиз песни состоится уже 29 декабря. Кроме того, в следующем году актер планирует выпустить еще и клип.

Ранее стало известно, что Кемстач может сыграть главную роль в фантастической драме «Летающий пацан». Производство фильма анонсировала компания QS Films, которая уже представила проект Фонду кино.

Сюжет драмы развернется в 1979 году. По задумке, мальчик по имени Паша ведет обычную подростковую жизнь: он мечтает выиграть в футбольном матче школы и добиться внимания девочки. В один момент он обнаруживает у себя суперспособность летать. Паша уверен, что эта сила поможет ему приблизиться к мечтам и раскрыть тайну смерти отца.

Режиссером фильма станет Святослав Подгаевский, который работал над лентами «Пищеблок» и «Страсти по Матвею». На главные роли также рассматриваются Никита Ефремов, Тихон Жизневский и Юлия Снигирь.