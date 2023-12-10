Актеру из «Слова пацана» предложили стать «летающим пацаном» Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач может сыграть в драме «Летающий пацан»

Фото: Пресс-служба Wink

Леон Кемстач в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Российский актер Леон Кемстач, который обрел популярность после съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», может сыграть главную роль в фантастической драме «Летающий пацан», сообщает «КИНОТВ». Производство фильма анонсировала компания QS Films, которая уже представила проект Фонду кино.

Сюжет драмы развернется в 1979 году. По задумке, мальчик по имени Паша ведет обычную подростковую жизнь: он мечтает выиграть в футбольном матче школы и добиться внимания девочки. В один момент он обнаруживает у себя суперспособность летать. Паша уверен, что эта сила поможет ему приблизиться к мечтам и раскрыть тайну смерти отца.

Режиссером фильма станет Святослав Подгаевский, который работал над лентами «Пищеблок» и «Страсти по Матвею». На главные роли также рассматриваются Никита Ефремов, Тихон Жизневский и Юлия Снегирь.

Ранее Кемстач рассказал, что до «Слова пацана» у него был небольшой актерский опыт, он играл в фильмах роли последнего плана. О кастинге в сериал он узнал из социальных сетей: пост про съемки ленты опубликовал актер Александр Петров. Тогда мать юного артиста решила испытать удачу, и они отправили «визитку» создателям «Слова пацана». После этого Кемстача позвали на кастинг в Москву.