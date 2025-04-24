Пачка творога, кефир и гора печенья с яблоками готова! Уютная выпечка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пачка творога, кефир и гора печенья с яблоками готова! Это очень вкусное творожное тесто, которое тает во рту, а сверху запеченная яблочная долька. Уютная выпечка для посиделок с чаем!

Ингредиенты

250 г творога

100 г кефира или йогурта

250 г муки

1–2 яблока

10 ч. л. сахара

0,5 г соли

корица по вкусу

сахарная пудра

Приготовление

1. Разотрите творог с 9 ч. л. сахара и солью до однородности. Добавьте кефир и постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто.

2. Яблоки очистите и нарежьте тонкими дольками. Раскатайте тесто в пласт (2–3 мм), нарежьте квадратами (~5×5 см).

3. На каждый квадратик выложите яблочные дольки по диагонали, присыпьте оставшимся сахаром и корицей. Выложите печенье на пергамент и выпекайте при 180 °C 20 минут до румяности.

Дайте остыть под полотенцем, посыпьте сахарной пудрой. Ароматное угощение готово! Приятного чаепития!

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