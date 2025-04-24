Пачка творога, кефир и гора печенья с яблоками готова! Это очень вкусное творожное тесто, которое тает во рту, а сверху запеченная яблочная долька. Уютная выпечка для посиделок с чаем!
Ингредиенты
- 250 г творога
- 100 г кефира или йогурта
- 250 г муки
- 1–2 яблока
- 10 ч. л. сахара
- 0,5 г соли
- корица по вкусу
- сахарная пудра
Приготовление
1. Разотрите творог с 9 ч. л. сахара и солью до однородности. Добавьте кефир и постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто.
2. Яблоки очистите и нарежьте тонкими дольками. Раскатайте тесто в пласт (2–3 мм), нарежьте квадратами (~5×5 см).
3. На каждый квадратик выложите яблочные дольки по диагонали, присыпьте оставшимся сахаром и корицей. Выложите печенье на пергамент и выпекайте при 180 °C 20 минут до румяности.
Дайте остыть под полотенцем, посыпьте сахарной пудрой. Ароматное угощение готово! Приятного чаепития!
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