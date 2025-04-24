Пачка творога, кефир и гора печенья с яблоками готова! Это очень вкусное творожное тесто, которое тает во рту, а сверху запеченная яблочная долька. Уютная выпечка для посиделок с чаем!

Ингредиенты

  • 250 г творога
  • 100 г кефира или йогурта
  • 250 г муки
  • 1–2 яблока
  • 10 ч. л. сахара
  • 0,5 г соли
  • корица по вкусу
  • сахарная пудра

Приготовление

1. Разотрите творог с 9 ч. л. сахара и солью до однородности. Добавьте кефир и постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто.

2. Яблоки очистите и нарежьте тонкими дольками. Раскатайте тесто в пласт (2–3 мм), нарежьте квадратами (~5×5 см).

3. На каждый квадратик выложите яблочные дольки по диагонали, присыпьте оставшимся сахаром и корицей. Выложите печенье на пергамент и выпекайте при 180 °C 20 минут до румяности.

Дайте остыть под полотенцем, посыпьте сахарной пудрой. Ароматное угощение готово! Приятного чаепития!

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