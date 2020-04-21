Ожидаемая продолжительность жизни в РФ достигла рекордных 73,4 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президиум Верховного суда утвердил обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законов по борьбе с коронавирусом. Согласно документу, действие административных статей распространяется как на федеральные ограничения, так и на дополнительные меры, введённые на региональном уровне.

Таким образом, под статью о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности попадает проход на закрытые для посещения территории Москвы, посещение мероприятий с очным присутствием граждан, нарушение социальной дистанции...