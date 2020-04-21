Ожидаемая продолжительность жизни в РФ достигла рекордных 73,4 года

В России ожидаемая продолжительность жизни в 2019 году достигла исторического максимума. Она составляет 73,4 года.
Об этом
Как писал NEWS.ru, мужчины в современном обществе живут меньше, чем женщины, поэтому здоровье представителей сильного пола должно стать предметом общей заботы. С таким заявлением на этом же форуме выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По её словам, именно мужчины больше подвержены стрессу, они чаще страдают от вредных привычек. Даже гипертония, которая раньше считалась чисто женской болезнью, уже перестала быть таковой.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен