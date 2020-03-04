https://static.news.ru/photo/f9254320-5df7-11ea-be8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчины в современном обществе живут меньше, чем женщины, поэтому здоровье представителей сильного пола должно стать предметом общей заботы. С таким заявлением на пленарном заседании форума «Здоровье женщины — благополучие нации» выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По её словам, именно мужчины больше подвержены стрессу, они чаще страдают от вредных привычек. Даже гипертония, которая раньше считалась чисто женской болезнью, уже перестала быть таковой. Матвиенко отметила, что в настоящее время здоровье мужчин выходит на первый план. Оно должно стать предметом общей заботы.

Также председатель Совфеда в своей речи рассказала о роли женщин, миссия которых заключается не только в заботе о себе и о детях. Прекрасный пол также должен заботиться о мужчинах.

Не стоит забывать, что женское здоровье, душевная гармония, красота и успех во многом зависят именно от мужчин, — цитирует Матвиенко «Парламентская газета».

Она напомнила, что Совет по региональному здравоохранению по поручению палаты разработал комплекс дополнительных мер по сохранению мужского здоровья. Сегодня каждый может пройти диспансеризацию, однако очередей из мужчин на данный момент в медицинских учреждениях не видно.

Как ранее передавал NEWS.ru, Валентина Матвиенко обсудила с премьер-министром Михаилом Мишустиным закупку препаратов для льготников. Политики встретились 28 февраля.

Спикер потребовала, чтобы правительство продолжило переносить расходы на лекарства с региональных бюджетов на федеральный.