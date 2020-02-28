Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Покупать в магазинах мытые овощи и фрукты нежелательно, поскольку их употребление в пищу может быть опасно для здоровья. Об этом рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания подмосковного управления Роспотребнадзора Надежда Раева.

Она пояснила, что овощехранилища и магазины допускают нарушения законодательства и моют продукцию дешёвыми средствами, которые содержат вредные химикаты. Поймать их с поличным на этом сложно. Кроме того, недобросовестные производители и...