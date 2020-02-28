Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила с премьер-министром Михаилом Мишустиным закупку препаратов для льготников. Политики встретились 28 февраля.
Спикер потребовала, чтобы правительство продолжило переносить расходы на лекарства с региональных бюджетов на федеральный.
Мы занимаемся <...> переводом закупки лекарств для людей, особенно детей, больных орфанными заболеваниями, на федеральный бюджет, потому что та нагрузка, которая ложится на региональные бюджеты, — они не могут с этим справиться, — цитирует ТАСС спикера Совфеда.
Матвиенко попросила Мишустина проследить за поэтапным развитием процесса, отметили в издании.
Как писал NEWS.ru, в феврале Матвиенко призвала Россельхознадзор ускорить принятие методики обнаружения генно-модифицированных организмов (ГМО) в сельскохозяйственной продукции и лекарствах.
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