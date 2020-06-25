Отстранённый от парада Победы срочник объяснил разбитое стекло машины ФСО

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Солдат-срочник Никита Еременко, разбивший стекло автомобиля Федеральной службы охраны (ФСО) во время парада Победы на Красной площади, написал в объяснительной записке, что совершил этот поступок в знак протеста.

24 июня, в день проведения парада Победы, в Москве произошёл инцидент: военнослужащий был отстранён от шествия по Красной площади. Узнав об этом, молодой человек прикладом автомата разбил стёкла в машине ФСО. Кроме того, он кричал о своей ненависти к сотрудникам ФСБ России.).

Я считаю, что в отношении меня несправедливо поступили. Это был протест против существующего режима и Федеральной службы безопасности, — говорится в записке.

Молодой человек в 09:45 подбежал к «синему автомобилю» и разбил прикладом винтовки Мосина стекло. После этого его задержали, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Ранее друг солдата-срочника Никиты Ерошенко, разбившего перед парадом Победы прикладом ППШ стекло микроавтобуса ФСО, рассказал о характере товарища. По его словам, военнослужащий — спокойный человек, у которого никогда не наблюдалось вспышек агрессии. Также друг Ерошенко прокомментировал сведения о том, что солдат перед парадом кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности.

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал инцидент с солдатом на Красной площади. По его мнению, Ерошенко «голову напекло», поэтому он устроил провокацию.

Как писал NEWS.ru, солдата-срочника, разбившего перед парадом Победы стёкла в микроавтобусе, принадлежащем Федеральной службе охраны России, направили на психиатрическое освидетельствование, уголовное дело в отношении него возбуждать не стали.

Парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошёл на Красной площади в Москве. На него прибыли лидеры иностранных государств: президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и другие.