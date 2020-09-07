Отставного военного приговорили к 12,5 годам колонии за госизмену

https://static.news.ru/photo/94d23da6-f1ae-11ea-86ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский городской суд приговорил к 12,5 годам заключения за госизмену капитана Вооружённых сил России в запасе Андрея Жукова. Инстанция признала его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («государственная измена»).

Материалы дела хранятся под грифом «совершенно секретно». Иные детали не разглашаются. Фигуранта арестовали в 2018 году, передаёт РИА Новости. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Во время прений гособвинитель просил суд приговорить Жукова к 17 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Фигурант и его защита с момента задержания требовали прекратить уголовное преследование, а позже настаивали на оправдательном приговоре. Вердикт Мосгорсуда, оглашённый 8 сентября 2020 года, в законную силу не вступил и может быть обжалован. Материалы дела рассматривали трое профессиональных судей. Инстанция учла время, проведённое Жуковым в следственном изоляторе с момента задержания, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лефортовский суд продлил арест экс-журналисту «Коммерсанта» и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Об этом сообщает пресс-служба суда. Заседание проходило в закрытом режиме. Сафронова задержали 7 июля утром сотрудники ФСБ.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ (госизмена). Официальную причину возбуждения дела ФСБ не называет, но по данным источников, задержание связано с прошлогодней публикацией Сафронова о контракте России и Египта на поставку истребителей Су-35. С мая 2020 года мужчина работал в должности советника главы Роскосмоса. В ведомстве заявляли, что уголовное дело не связано с текущей деятельностью Сафронова.