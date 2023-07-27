Отряд БОБР при помощи FPV-дронов уничтожил более 50 единиц техники ВСУ ТАСС: отряд БОБР за десять месяцев FPV-дронами уничтожил более 50 единиц техники ВСУ

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Беспилотный отряд быстрого реагирования (БОБР), одним из первых применивший FPV-дроны в ходе спецоперации на Украине, за десять месяцев уничтожил 50 единиц техники ВСУ, сообщает ТАСС. По словам командира отряда, целям становились в том числе немецкие танки Leopard и американские бронемашины пехоты (БМП) Bradley.

Наш беспилотный отряд быстрого реагирования БОБР начал принимать активное участие в СВО с сентября 2022 года, когда FPV-тема еще не была раскручена, мало кто верил, что «игрушки» могут наносить урон противнику, это было что-то на грани фантастики, — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что работать БОБР начал на Марьинском направлении, а в настоящее время на Запорожском направлении отражает контрнаступление ВСУ. Уничтожение техники и личного состава противника является основной задачей подразделения.

Но также ведем разведку во взаимодействии с другими воинскими подразделениями. Еще сотрудничаем со всеми FPV-расчетами на нашем нынешнем Запорожском направлении, — уточнил командир отряда.

Он добавил, что операторы БОБРа помогают другим подразделениям, где есть коптеры, а также сами перенимают опыт.

Ранее сообщалось, что украинский экипаж БМП Bradley постарался спрятаться от атаки российских FPV-дронов, выпустив дымовую завесу, однако попытка обернулась провалом. Соответствующие меры были приняты слишком поздно, поэтому спрятаться не удалось. После этого произошел взрыв, сигнализирующий о том, что удар беспилотника пришелся прямо в цель.