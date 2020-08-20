Отмену транспортного налога назвали устаревшей идеей

https://static.news.ru/photo/af4d52da-e30b-11ea-8d26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России могут отменить транспортный налог. Инициативу депутатов Госдумы считают уже неактуальной.

Идея отменить транспортный налог была бы актуальна 10-20 лет назад, но на текущий момент она уже устарела, к сожалению, — об этом заявил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в интервью телеканалу «360».

По его мнению, причина очень простая — во всем мире и в России происходит активное внедрение газомоторного топлива и появляются электромобили. При этом будет снижаться поступления государству от акцизов на топливо, а именно на эти деньги от этих налогов содержаться дороги в стране.

Шкуматов отметил, что неизвестно, как будет происходить налогообложение электрических автомобилей или автомобилей, которые заправляются газом, пока не понятно. Логично предположить, что на первом этапе это будет сделано через транспортный налог. По сути, выпадающий акциз на топливо просто будет внесён в ежегодный платёж, который и пойдёт на ремонт дорог.

Как писал NEWS.ru, депутаты Государственной думы РФ рассмотрят законопроект об отмене транспортного налога, с учётом относительно невысокой его собираемости и производившейся индексации размеров акциза на топливо.