В транспорте и магазинах некоторых российских городов всё чаще можно увидеть людей без масок и перчаток. Специалисты объясняют это тем, что жители страны устали постоянно находиться в страхе перед коронавирусом. Однако пренебрежение средствами индивидуальной защиты может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации, предупреждают эксперты. О том, как долго россияне смогут соблюдать масочный режим и чем чреват преждевременный отказ от него, — в материале NEWS.ru.

Сразу после отмены карантина в общественном транспорте и магазинах подавляющая часть людей использовала средства индивидуальной защиты. Однако спустя некоторое время ситуация резко изменилась — многие надевают маску только при входе в метро, а после её снимают. Про перчатки большинство людей и вовсе забыли, их наличие не проверяют даже при входе в метрополитен.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Постепенный отказ россиян от масок связан с тем, что многие из них устали постоянно находиться в страхе и решили вернуться к привычной жизни. Кроме того, граждане понимают, что коронавирусная инфекция грозит смертью только небольшому проценту людей, а некоторые и вовсе переносят её бессимптомно. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Жить в состоянии страха можно только на протяжении короткого времени, потому что для человека это психологически очень тяжело. В любом случае большая часть россиян перестанет носить маски — кто-то раньше, а кто-то позже. Зависит это от уровня тревожности человека и уравновешенности его нервной системы. Безусловно, некоторые граждане продолжат носить маски и после полного снятия ограничений. Речь в основном идёт о мнительных людях, а также о тех, кто страдает обсессивно-компульсивным расстройством. Однако массовой привычка носить маску в России не станет. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Пренебрежение россиян средствами личной защиты также обусловлено тем, что в стране прошёл парад Победы, участники которого не были в масках во время мероприятия и не соблюдали социальную дистанцию, считает специалист.

Наш президент был и на других мероприятиях без маски и перчаток. Это мощный сигнал — если главное лицо государства не использует индивидуальные средства защиты, значит всё не так страшно. Это успокаивает часть россиян. Кроме того, они видят, что с каждым днём всё больше людей ходят без масок, а заболеваемость, по официальной статистике, падает, — пояснил Денисов-Мельников.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что масочный режим может продлиться до февраля следующего года. Если такие ограничения установят, соблюдать их россияне будут только частично — чтобы не нарваться на штраф, считает клинический психолог. Большинство людей, по его мнению, станут надевать маски только при входе в транспорт и магазин, а после — снимать их.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Много россиян сняли маски уже сегодня. Остальные, глядя на них, тоже начнут это делать. Ведь человек — существо социальное и склонное к подражанию, — заявил Денисов-Мельников.

Между тем, подобное пренебрежение санитарно-эпидемиологическими ограничениями может привести к росту заболеваемости коронавирусом и увеличению числа тяжёлых пациентов. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

То, что россияне отказываются от ношения масок, — большая беда. Ведь COVID-19 никуда не делся. Мы видим, что новая вспышка коронавируса зафиксирована в Казахстане. Аналогичная ситуация наблюдается на севере Швеции. России, конечно, сейчас удалось выйти на управляемое плато за счёт карантинных мер и того, что многие люди взяли отпуска и разъехались по дачам. Однако нужно понимать, что из эпидемии мы ещё не вышли. Сделать это можно, только соблюдая санитарно-эпидемиологические ограничения. Примером тому служит Япония, где эпидемия закончилась достаточно быстро за счёт того, что люди носили маски. Владимир Болибок врач аллерголог-иммунолог врач аллерголог-иммунолог

При этом, по его словам, рост заболеваемости сейчас особенно опасен из-за того, что лечить людей скоро будет некому. Многие врачи, которые за последние несколько месяцев успели переболеть коронавирусом, чувствуют себя неважно. Связано это с тем, что средний возраст медицинского персонала в России достаточно высокий, пояснил Болибок.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всего в мире коронавирусом заразились более 10,6 млн человек, свыше 516 тысяч умерли, ещё 5,4 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству инфицированных в мире. На первом месте — США (2 686 480 человек), на втором — Бразилия (1 448 753).

По данным на 2 июля, в России — 661 165 случаев коронавирусной инфекции (+6760 за последние сутки), 428 978 выздоровели (+6047 за последние 24 часа). Умерли 9683 человека (+147 за сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных больных остаётся Москва. В столице — 222 871 (+662 за последние сутки) заболевший, 153 248 выздоровели (+1055 за последние сутки), 3870 умерли (+39 за день).