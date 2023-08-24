Отец пилота самолета Пригожина рассказал о последнем разговоре с сыном Пилот бизнес-джета Пригожина Каримов позвонил родителям перед полетом

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Отец 29-летнего пилота Рустама Каримова, погибшего при крушении бизнес-джета Embraer-135BJ «Legacy 600» Евгения Пригожина, рассказал, что сын позвонил матери перед полетом. В беседе с KP.RU он отметил, что никаких предчувствий у него не было. По словам отца, он не знает, осматривал ли сын самолет перед вылетом. Летчик попрощался с ними перед тем, как идти на посадку.

Последний раз мы говорили с сыном перед тем самым полетом, он звонил маме. Он спросил про мое здоровье, про здоровье матери, узнавал о наших делах. Потом сказал: «Иду на посадку». Мы ему пожелали счастливого полета. Никаких предчувствий у него не было. Осматривал самолет он или нет, я не в курсе, — рассказывает отец Каримова.

Отец пилота отметил, что сын с детства мечтал стать летчиком. Он окончил Сасовское летное училище, отслужил в армии и сразу же начал работать в компании S7. После начала специальной военной операции полетов не было, а около двух месяцев назад Каримов нашел новую работу. Отец отметил, что не знал, кого сын возил и никогда не спрашивал про зарплату.

У сына детей еще не было. Они с женой вместе четыре года уже. Планировали детей. Все ждали, когда он начнет работать. Хотели ребенка в ближайшее время, но не успели. Жена его сейчас в Петербурге. Она себя очень плохо чувствует, — поделился отец.

Вдова командира экипажа самолета Пригожина, потерпевшего крушение в Тверской области, Светлана Левшина ранее рассказала, что за плечами мужа было более трех тысяч часов полетов. По ее словам, в бизнес-авиации он прослужил семь лет.