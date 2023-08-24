«Пришел его день»: жена пилота Пригожина рассказала о погибшем муже Жена пилота Пригожина рассказала о погибшем муже

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Алексей Левшин

У командира экипажа самолета Пригожина, потерпевшего крушение накануне вечером в Тверской области, Алексея Левшина, за плечами было более трех тысяч часов полета, рассказала его вдова Светлана Левшина в комментарии 78.ru. По ее словам, в бизнес-авиации он прослужил семь лет. Работа была вахтовая: 30 на 15 дней.

Был дома, только поменялся, вчера уехал на смену. У них вахтовый метод, пришёл его день — уехал на работу. С нами вчера связалась авиакомпания и принесла соболезнования. Никогда никаких инцидентов у него не было, — сказала Левшина.

Как рассказала вдова пилота в интервью RT, Левшин начинал карьеру с полетов на многоцелевом L-410, получил образование в Сасовском летном училище гражданской авиации в Рязанской области и Петербургской академии гражданской авиации, также работал на Ан-2.

О трагедии она узнала из СМИ. Смерть мужа официально ей так и не подтвердили.

Частный самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в среду, 23 августа. В Росавиации подтвердили, что на борту находился сам Пригожин, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, а также еще восемь человек. Тела погибших найдены, однако все еще остаются неопознанными. Судмедэксперты проводят анализы.