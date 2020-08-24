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Отец Оксаны Пушкиной умер от рака

00:22, 25 августа 2020
Оксана Пушкина Оксана Пушкина Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com

Отец Оксаны Пушкиной ушёл из жизни в возрасте 80 лет от смертельного заболевания. Об этом сообщила сама депутат.

Пушкина добавила, что её отец был волевым и сильным человеком, телеведущая до последнего надеялась, что он сможет справиться с болезнью.

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Превозмогая боль, он до последних дней трудился, — написала Пушкина в Instagram.

Телеведущая также отметила, что за десятилетия тренерской карьеры её отец подготовил большое количество атлетов, которые заняли призовые места на крупнейших соревнованиях, включая Олимпиаду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что половая дискриминация в армии будет невозможна, только если армия станет полностью контрактной.

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