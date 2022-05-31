«Отдыху быть»: эксперт рассказал россиянам о перспективах отдыха в Болгарии Эксперт рассказал россиянам о перспективах отдыха в Болгарии

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Каким образом этим летом можно добраться до Болгарии и какие изменения надо принимать во внимание, в разговоре с NEWS.ru рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. Также эксперт обратил внимание, на что именно выросли цены и какой сейчас порядок на получение визы в эту страну.

В Болгарию сейчас можно добраться, как в практически любое другое государство, через третьи страны, например, через Турцию. Визу до сих пор получить достаточно просто, так как большинство европейских консульств продолжают работать в штатном режиме, так что, как говорится, отдыху быть. Единственное существенное изменение, это траты на перелет, включающие в себя пересадку в третьей стране, — заявил Осауленко.

Ранее владелец туристического комплекса «Божура» в Болгарии Георги Манев рассказал про проблемы, с которыми он столкнулся из-за программы расселения украинских беженцев. Он отметил, что в стране сильно подорожали продукты. Он также пожаловался на недостаточное финансирование программы поддержки со стороны властей — до семи евро на человека. Он указал на то, что владельцы гостиниц не знают, куда девать туристов, которые заранее приобрели путёвки на отдых в Болгарии.