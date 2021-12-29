Отца соратника Навального вновь отправили в СИЗО

Отца экс-гендиректора ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Ивана Жданова Юрия поместили в СИЗО за нарушение условий подписки о невыезде, сообщил ТАСС его адвокат Владимир Воронин. 10 дней назад его приговорили к трём годам условно и освободили в зале суда.

Юрий Жданов снова задержан. По словам полицейских, Жданов-старший нарушил условия подписки о невыезде, — сказал защитник.

Ранее суд в Ненецком автономном округе признал виновным Юрия Жданова по делу о мошенничестве и служебном подлоге. 67-летний Жданов был приговорён к трём годам условно и освобождён в зале суда.

Ему были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество в особо крупном размере» и ч. 2 ст. 292 «Служебный подлог» УК РФ. Юрий Жданов был арестован в Ростове-на-Дону 27 марта и этапирован в Архангельск.

Прокуратура требовала для него три года колонии. Жданова обвиняли в том, что, будучи замглавы администрации в посёлке Искателей, он рекомендовал выделить женщине жильё по договору социального найма. Однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию. В итоге квартира была возвращена в собственность администрации по суду. Договор был официально расторгнут. При этом тех, кто непосредственно выделял жильё, к ответственности не привлекали.

Иван Жданов ранее заявил, что все предъявляемые его отцу обвинения надуманны. Он уверен, что через самого близкого человека пытаются добраться до него. Сам бывший директор ФБК является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе «большого» дела Фонда борьбы с коррупцией, и находится за пределами РФ.

Отец оппозиционера страдает гипертонической болезнью. Жданов-старший рассказывал, что в СИЗО ему приходится спать по очереди с сокамерниками, так как мест не хватает на всех.

Ранее Ивана Жданова объявили в международный розыск. По словам Воронина, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Юрист заявил, что ни о предъявлении обвинения, ни об объявлении в международный розыск его как защитника не уведомляли.