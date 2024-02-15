«От мертвого осла уши»: Коц оценил желание Варшавы получить репарации от РФ Военкор Коц: Польша ждет, когда Россия «падет и начнет платить»

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что, по мнению Варшавы, Россия, обложенная санкциями, вот-вот падет и начнет платить и каяться. Таким образом он прокомментировал в своем Telegram-канале слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что репарации за годы Второй мировой надо требовать не от Германии, а от Москвы, добавив, что жадные русофобы получат «от мертвого осла уши».

Какое вообще право Польша имеет требовать у кого бы то ни было репарации? Она что, победила в войне? Польшу, напомним, вермахт завоевал в 1939-м классическим блицкригом, всего за две недели. И свою нынешнюю государственность она имеет исключительно благодаря героизму и жертвенности солдат и офицеров 1-го Белорусского фронта. Но нынешним русофобам во власти глаза застилают жадность и фантомные боли о былом величии. Им до сих пор кажется, что ненавистная Россия, обложенная санкциями, вот-вот падет и начнет платить и каяться. Но получат они, как когда-то сказал президент (РФ Владимир Путин. — NEWS.ru), от мертвого осла уши, — написал он.

Сикорский сегодня, 15 февраля, сказал, что все репарации были присвоены Советским Союзом и правившая в Польше в последние восемь лет партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS) должна была требовать выплат не от ФРГ, а от России. Ранее власти Польши много раз высказывали требования к Германии по репарациям. Ей был озвучен счет на $1,3 трлн.