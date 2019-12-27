https://static.news.ru/photo/c92758a6-2897-11ea-b544-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговоры троим обвиняемым в хищении средств при строительстве космодрома Восточный. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербург.

По её данным, речь идёт о Николае Баланцевом, Павле Бартоше и Иване Локтеве.

Гражданский иск признан по праву, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы.

Все трое приговорены к четырём годам и одному месяцу в исправительной колонии общего режима. Однако после оглашения приговора они были освобождены от наказания по отбытию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что строительство объектов первой очереди космодрома Восточный завершено на 30%. По его словам, не освоено порядка 20 миллиардов рублей.