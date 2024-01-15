Остеопат дал советы по выбору идеальной подушки Остеопат Животов порекомендовал выбирать подушку из натуральных компонентов

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При выборе подушки лучше всего отдать предпочтение вариантам из натуральных компонентов, посоветовал врач-остеопат Владимир Животов. В беседе с Пятым каналом специалист уточнил, что подушка из хорошего мягкого пуха не вызывает аллергии, быстро впитывает и испаряет влагу.

Один из лучших вариантов — это пуховая подушка с хорошим мягким пухом, желательно в натуральном хлопковом напернике. Хлопок дышит лучше всего. У нас в районе шеи все должно вентилироваться, — отметил врач.

Кроме того, подушка должна быть достаточно мягкой. Если спать с головой под прямым углом, могут возникнуть проблемы со здоровьем сосудов и шеи. Остеопат подчеркнул, что жесткие ортопедические изделия могут вызывать дискомфорт. Из-за этого в течение ночи человек может часто просыпаться, что чревато головными болями. При этом слишком мягкие экземпляры также приводят к негативным последствиям для здоровья. Такие подушки дают дополнительную нагрузку на поясницу.

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