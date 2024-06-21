«Остальной мир смеется»: в США рассказали, к чему привел договор РФ и КНДР Макгрегор заявил, что весь мир смеется над США после договора России и КНДР

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Владимир Путин с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном

Россия и КНДР заключили стратегическое соглашение, проигнорировав санкции и запреты США, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X. По его мнению, это говорит об утрате Вашингтоном статуса супердержавы и теперь остальной мир «смеется».

Россия и Северная Корея подписывают договор о стратегическом партнерстве и отвергают санкции США. Обратили внимание? Остальной мир смеется над некогда устрашающей сверхдержавой, — написал Макгрегор.

Ранее американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что визит президента России Владимира Путина в Северную Корею кардинально изменил геополитическую ситуацию в мире. По его словам, Москва обозначила свое влияние в Тихоокеанском регионе и напомнила Западу, что к востоку от НАТО есть множество стран, которые могут занять пророссийскую позицию.

Ирландский журналист Чей Боуз оценил визит Путина во Вьетнам. По его словам, таким образом Россия подтвердила приверженность старым союзам. Пока Москва укрепляет дружбу со своими союзниками, Запад их теряет, считает он.

Ранее Путин заявил, что Россия не исключает поставок оружия КНДР. По словам российского лидера, Запад будет гадать, где в конечном итоге окажется это оружие. Также президент заявил, что Южной Корее не о чем беспокоиться в связи с новым договором Пхеньяна и Москвы.